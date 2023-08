Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Weitere Gartenhütten aufgebrochen/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Groß-Gerau (ots)

Nachdem in einer Kleingartenanlage in der Helvetiastraße, in der Nacht zum Sonntag (06.08.), mindestens zwanzig Gartenparzellen in das Visier Krimineller gerieten (wir haben berichtet), wurden dort in der darauffolgenden Nacht zum Montag (07.08.) erneut 18 Gartenhütten angegangen. Zum Teil wurden bereits in der Nacht zuvor in das Visier geratene Gärten erneut angegangen.

In einer der Hütten trafen die Beamten einen schlafenden Mann an. Er wurde festgenommen. Die Polizei prüft nun, ob er für die Taten in Betracht kommt und sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben wird.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5574844

