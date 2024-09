Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Rettungshubschrauber nach Zusammenstoß im Wald bei Ewersbach und in Oberlemp im Einsatz + Nach Schlägerei in Aßlar und Auffahrunfall in Niedergirmes Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

--

Dietzhölztal-Ewersbach: Hubschraubereinsatz nach Zusammenstoß / E-Biker und Motocrosser schwerverletzt -

Am Samstagnachmittag prallten im Wald oberhalb des Sportplatzes ein E-Biker und ein Motocrosser zusammen. Beide trugen schwere Verletzungen davon und wurden mit Hubschraubern in Kliniken geflogen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 56-jährige Haigerer mit seinem E-Bike auf eine Waldweg-Kreuzung zu. Zur gleichen Zeit nähertes sich von rechts ein 15-jähriger Eschenburger mit seiner KTM Crossmaschine. Auf der Kreuzung prallte der Motorradfahrer dem Radfahrer in die Seite. Beide stürzten zu Boden. Ein weiterer Radfahrer, der mit dem 56-Jährigen unterwegs war, blieb ebenso unverletzt wie ein zweiter Crossfahrer, der den Waldweg gemeinsam mit dem 15-Jährigen befuhr. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Nach einer ersten Einschätzung trugen sie Kopfverletzungen sowie Frakturen davon. Letztlich mussten zwei Rettungshubschrauber landen und die Verletzten in Kliniken fliegen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft untersuchte ein Unfallsachverständiger den Unfallort. Zudem wurden das E-Bike und die Crossmaschine zur Begutachtung durch den Sachverständigen sichergestellt.

Aßlar: Schlägerei auf der Straße / Polizei bittet um Mithilfe -

Die Auseinandersetzung zweier Männer am Freitagnachmittag beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Eine Streife der Ordnungshüter rückte gegen 15.40 Uhr in die Berliner Straße aus. In Höhe eines Bedachungsunternehmens lieferten sich zwei Männer eine handfeste Auseinandersetzung. Einen der Beteiligten trafen die Polizisten an. Der erklärte von dem Fahrer eines vor ihm fahrenden Pkw ausgebremst worden zu sein. Im Anschluss habe der Fahrer auf ihn eingeschlagen - er selber habe sich gewehrt. Sein Kontrahent hatte die Örtlichkeit bereits wieder verlassen. Dem 23-jährigen Opfer aus Wetzlar ist der 32-jährige mutmaßliche Täter aus einem zurückliegenden Streit bekannt. Der 23-Jährige trug Schürfwunden und Prellungen davon, die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte ihn vor Ort. Parallel dazu suchte der 32-jährige Aßlarer die Polizeistation in Wetzlar auf und erstattete seinerseits Anzeige wegen Körperverletzung. Auch er erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Schlägerei der beiden Männer am Freitagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, in der Berliner Straße beobachtet?

Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Oberlemp: Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwerverletzt -

Mit Kopfverletzungen flog ein Rettungshubschrauber am Sonntagmorgen einen schwerverletzten Rollerfahrer in ein Klinikum. Der 81-jährige Biker war gegen 10.10 Uhr von Altenkirchen kommend auf der Landstraße in Richtung Ehringshausen unterwegs. In Höhe Oberlemp übersah er offensichtlich, dass die 52-jährige Fahrerin eines Nissan nach links abbiegen wollte und prallte in das Heck des Wagens. Notarzt und Rettungswagenbesatzung übernahmen die Erstversorgung - die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog den Wetzlarer in ein Klinikum. Die in Aßlar lebende Nissanfahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Hierzu wurden auch der Nissan und der Roller sichergestellt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro.

Wetzlar-Niedergirmes: Zeugen nach Auffahrunfall gesucht -

Zwei Unfallbeteiligte - zwei unterschiedliche Unfallschilderungen: Die Wetzlarer Polizei sucht nach einer Karambolage am Dienstagmittag (27.08.2024) auf dem Carolinenweg nach Zeugen. Gegen 12.00 Uhr standen bei Rotlicht an der Ampel in Höhe der Hausnummer 13 vorne ein blauer Ford C-Max, direkt hinter ihm ein grauer VW Arteon. Nachdem die Ampelschaltung auf Grünlicht wechselte, fuhren beide Fahrzeuge an und stießen zusammen. Der 21-jährige Ehringshäuser im Ford erklärte, dass der 43-jährige Wetzlarer im VW auf sein Heck aufgefahren sei - der Wetzlarer im VW hingegen erklärte, dass der Fordfahrer den Rückwärtsgang eingelegt hatte und losfuhr. Die Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall am Dienstagmittag, gegen 12.00 Uhr, im Carolinenweg beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell