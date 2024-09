Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Über 36.000 EUR Schaden durch Schockanruf + Einbruch in Bäckerei + Außenspiegel beschädigt + Diesel abgezapft +

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis / Bad Nauheim: Über 36.000 EUR Schaden durch Schockanruf

Am Mittwochnachmittag (04.09.2024) erhielt eine 61-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis einen Anruf einer weinenden und schluchzenden Frau, die vorgab, die Tochter der Angerufenen zu sein. Da die Anruferin auf Grund ihres Weinens kaum zu verstehen war, übernahmen eine andere Frau und ein Mann das Gespräch und gaben sich als Polizeibeamtin und Staatsanwalt aus. Durch die Art ihrer Gesprächsführung ließen sie die 61-Jährige glauben, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Da der Tochter nun U-Haft drohe, müsse die Mutter eine Kaution stellen. Die Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis konnte die geforderte hohe Bargeldsumme nicht auftreiben, bot aber an, einen Goldbarren im Wert von über 36.000 EUR von einer Verwandten leihen und als Kaution hinterlegen zu können. Der falsche Staatsanwalt am Telefon nannte seinem Betrugsopfer daraufhin eine Adresse in Bad Nauheim in der Nähe einer tatsächlich existierenden Anwaltskanzlei. Dort solle die Frau den Goldbarren übergeben. Die 61-Jährige machte sich mit dem Auto auf den Weg in die Wetterau. Als sie an der Anschrift, die ihr genannt wurde, in der Bahnhofsallee anhielt, wartete sie circa 20 Minuten. Der Betrüger, der sich als Staatsanwalt ausgab, hielt während der gesamten Zeit das Gespräch am Telefon aufrecht. Ein Mann, der vorgab, für die Anwaltskanzlei zu arbeiten, kam schließlich zum Fahrzeug. An diesen übergab die Frau nach kurzem Gespräch den Goldbarren. Der Mann verschwand danach zwischen den parkenden Autos auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Erst als sich die echte Tochter bei der 61-jährigen Frau auf deren Rückweg in den Lahn-Dill-Kreis meldete, flog der Betrug auf. Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Wetzlar: Einbruch in Bäckerei

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (04.09.2024), 19:00 Uhr und Donnerstag (05.09.2024), 04:00 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Hermannsteiner Straße in Wetzlar/Hermannstein. Die Täter erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Kripo in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).

Herborn: Außenspiegel beschädigt

Den linken Außenspiegel eines geparkten weißen Mazda CX-5 beschädigten Unbekannte in Herborn in der Zeit von Dienstag (03.09.2024), 20:30 Uhr bis Mittwoch (04.09.2024), 11:20 Uhr. Das Fahrzeug parkte am Straßenrand der Walther-Rathenau-Straße in Höhe der Hausnummer 21. Anwohner hörten in der Nacht auf der Straße grölende Männer, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Wetzlar: Diesel abgezapft

Aus einem roten Mercedes Actros zapfte ein Kraftstoffdieb in Wetzlar knapp 150 Liter Diesel ab. Die Sattelzugmaschine parkte von Dienstag (03.09.2024), 15:15 Uhr bis Mittwoch (04.09.2024), 05:20 Uhr in der Straße "Hörnsheimer Eck". Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06441 9180.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell