Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher erbeuten Tresor + Einbruch in unbewohntes Haus + Rüttelplatte geklaut + Unfallfahrerin mit 2,00 Promille +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Einbrecher erbeuten Tresor

In der Nacht von Dienstag (03.09.2024) auf Mittwoch (04.09.2024) drangen zwei Einbrecher gegen Mitternacht gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße "Hörnsheimer Eck" in Wetzlar ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten einen Tresor. Im Anschluss beschädigten sie bei einem benachbarten Gebäude ein Fenster und stiegen auch dort ein. Eine vollständige Auflistung des Stehlguts liegt bislang noch nicht vor. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im "Hörnsheimer Eck" beobachtet haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Wetzlar zu wenden (Tel.: 06441 9180).

Haiger: Einbruch in unbewohntes Haus

Zwischen Montag (02.09.2024), 10:00 Uhr und Dienstag (03.09.2024), 10:05 Uhr beschädigten Einbrecher eine Terrassentür eines unbewohnten Hauses in der Westerwaldstraße in Haiger. Die Täter ließen drei Flaschen Rotwein mitgehen. Die Kriminalpolizei Dillenburg bittet Zeugen sich unter Tel.: 02771 9070 zu melden.

Wetzlar: Rüttelplatte geklaut

Unbekannte stahlen im Zeitraum von Montag (02.09.2024), 18:00 Uhr bis Dienstag (03.09.2024), 07:00 Uhr eine Rüttelplatte der Marke "Burmag" von einer Baustelle im Dillfeld in Wetzlar. Die Baustelle befindet sich an einem Feldweg in Höhe des Zubringers zur A480. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar telefonisch unter 06441 9180 entgegen.

Leun: Unfallfahrerin mit 2,00 Promille

Beim Einparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Röntgenweg in Leun stieß die 65-jährige Fahrerin eines Daimlers am Dienstagmittag (03.09.2024) gegen einen geparkten VW Multivan. Zeugen hatten unmittelbar zuvor beobachtet, dass der Daimler Schlangenlinien gefahren sei. Ein Atemalkoholvortest im Rahmen der Unfallaufnahme ergab bei der Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis einen Wert von 2,00 Promille. Nach der Blutentnahme bei der Polizeistation Wetzlar kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf die 65-Jährige zu.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell