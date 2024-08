Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rheinau: Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 19.35 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Holländerstraße. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer fuhr einem Mercedes in Richtung Essener Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In Höhe der Spedition Hoyer kollidierte er mit einem dort abgestellten Anhänger, der durch die Wucht des Aufpralls in Richtung Fahrbahnmitte geschoben wurde. Der Verursacher war zum Unfallzeitpunkt nicht angegurtet und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er war alkoholisiert und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Anhänger musste mit einem Spezialfahrzeug zurück in seine Parkposition geschoben werden. Der total beschädigte Pkw des Verursachers wurde abgeschleppt. Für die Aufräumarbeiten musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Der Fahrer sieht nun einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge der Beeinflussung durch Alkohol und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen./CW

