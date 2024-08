POL-MA: Mannheim: 27-Jährige vermisst - Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Hockenheim (ots) - Am Freitagmittag um kurz nach 15 Uhr verunfallten auf der A61 kurz vor dem Autobahndreieck Hockenheim mehrere Fahrzeuge miteinander. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache in ein Stauende und schob zwei vorausfahrende Fahrzeuge ineinander. Die Rettungskräfte befinden sich noch im Einsatz. Rückfragen bitte an: ...

