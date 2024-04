Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen brennenden Topf mit Putzlumpen

Freiburg (ots)

Eine Bewohnerin im Rebmannsweg teilte am Mittwoch, 03.04.2024, gegen 14.45 Uhr, einen aktiven Rauchmelder aus dem Nachbarhaus mit. Die Nachbarin sei nicht zuhause. Beim Eintreffen der Polizei kam gerade die Bewohnerin nach Hause und schloss die Tür auf. Die Polizei eilte in die Küche und stellte den Herd ab. Auf dem Herd verbrannten in einem Topf ein Putzlumpen, was für die Aktivierung des Rauchmelders sorgte. Beim Verlassen des Hauses vergaß wohl die ältere Bewohnerin den Herd abzuschalten. Die Feuerwehr lüftete noch die Wohnung. Weitere Maßnahmen seien nicht erforderlich gewesen.

