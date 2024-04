Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Mehrere Strafanzeigen nach Fluchtversuch von Rollerfahrer

Freiburg (ots)

Freiburg-Brühl: Eine Polizeistreife beobachtete am Dienstag, 02.04.2024, gegen 0:20 Uhr, einen Rollerfahrer in der Herrmann-Mitsch-Straße, welcher verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Als er die Streife erblickte, beschleunigte er seinen Roller und entfernte sich. In einer nahe gelegenen Straße stieg er von seinem Zweirad ab und sprang über eine Mauer. Die hinzugezogene Hundestaffel konnte die Geruchsspur des späteren Beschuldigten aufnehmen, sodass dieser im unmittelbaren Umfeld in einem Hinterhof festgenommen werden konnte.

Da an dem Roller ein Kennzeichen aus dem Jahr 1997 angebracht war, der Fahrer keinen Führerschein besitzt und sich Gegenstände im Roller befanden, die dem Jugendlichen nicht zweifelsfrei zugeordnet werden konnten, wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

js

