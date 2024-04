Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen-Wasenweiler: Pkw erfasst Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Wasenweiler ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem bislang unbekannten Pkw. Die 23-Jährige lief ihrem entlaufenen Hund aus einem Grundstück auf die Straße hinterher, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten und wurde dort von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst. Die junge Frau verletzte sich bei dem Sturz auf die Motorhaube leicht und wurde noch vor Ort medizinisch behandelt. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten in Richtung Ihringen fort. Es soll sich dabei um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei Breisach nahm den Unfall auf und sucht nun nach dem bislang unbekannten Fahrzeugführer sowie nach einer Zeugin mit einem roten Pkw, die sich kurz nach dem Unfallgeschehen nach dem Gesundheitszustand der jungen Frau erkundigt hat. Auch weitere Zeugen sind aufgerufen, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 91170 zu wenden.

