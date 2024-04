POL-FR: Kleines Wiesental: Pkw überschlägt sich auf Landstraße - Fahrerin unverletzt

Freiburg (ots) - Am Montag, 01.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr, gelangten Unbekannte in der Rathausstraße durch Aufhebeln eines Fensters in eine SB-Bankfiliale. Die Unbekannten versuchten vergeblich an den Tresor des Geldautomaten zu gelangen. Der entstandene Sachschaden wird vorsichtig auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen hat ...

mehr