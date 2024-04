Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Einbruch in SB-Bankfiliale - Zielrichtung Geldautomat - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr, gelangten Unbekannte in der Rathausstraße durch Aufhebeln eines Fensters in eine SB-Bankfiliale. Die Unbekannten versuchten vergeblich an den Tresor des Geldautomaten zu gelangen. Der entstandene Sachschaden wird vorsichtig auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist über das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell