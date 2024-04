POL-FR: Freiburg im Breisgau: 88-jähriger Autofahrer kollidiert mit Fahrradfahrerin und begeht Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Seinen Mercedes parkte am Montag, 01.04.2024 gegen 22.00 Uhr ein 52 Jahre alter Mann am Fahrbahnrand im Keltenweg. Als er am Dienstag, 02.04.2024 gegen 14.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren rechten Seite beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das ...

