POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Röntgenstraße - Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine 82-jährige Pkw-Fahrerin ermittelt werden, welche im Verdacht steht am Dienstag, 02.04.2024, gegen 11.30 Uhr, eine Unfallflucht begangen zu haben. Die Zeugin habe in der Röntgenstraße auf dem Parkplatz einer Schwerpunktpraxis eine Pkw-Fahrerin beobachtet, welche beim Einparken augenscheinlich mit ihrem Pkw gegen einen geparkten Pkw stieß. Die 82-Jährige sei dann fortgegangen, kurze Zeit später wieder an ihren Pkw zurückgekommen und davongefahren ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Zeugin habe auf den Geschädigten gewartet und diesem ihre Beobachtungen mitgeteilt. Daraufhin informierte der Geschädigte die Polizei. Die 82-jährige Tatverdächtige konnte im Nachgang an ihrer Wohnanschrift angetroffen und belehrt werden. Ihr Führerschein wurde vorläufig beschlagnahmt.

