POL-FR: Bötzingen: Möglicher Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 13:00 Uhr, beobachtete ein Verkehrsteilnehmer eine Pkw-Fahrerin, wie diese mit ihrem grauen Mercedes in der Hauptstraße in Bötzingen, zwischen der Abfahrt Neuershausen/Brunnen und der Kirche, den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs touchierte. Da die Dame jedoch weiterfuhr, ohne sich um den möglichen Schaden zu kümmern, meldete der Zeuge den Vorfall der Polizei. Diese suchte im Anschluss zwar die 86-jährige Pkw-Führerin auf, konnte an der beschriebenen Unfallörtlichkeit zu diesem Zeitpunkt jedoch kein beschädigtes Fahrzeug feststellen. Das Polizeirevier Breisach sucht daher mögliche Geschädigte und bittet um Meldung unter 07667 91170.

