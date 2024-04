Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March-Buchheim: Fahrlässige Brandstiftung durch falsch entsorgte Batterie

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.04.2024, gegen 13:15 Uhr, bemerkte der Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens während der Dienstfahrt durch Neuershausen Wärme und Rauch aus dem Laderaum. Aufgrund dessen verlegte der Fahrer des Müllwagens zur Feuerwehr March, die nach Abladen des Mülls eine Batterie als Brandauslöser ermitteln konnte. Die qualmenden Gegenstände wurden gelöscht und die Batterie in ein Wasserbad gelegt. Am Müllfahrzeug entstand nach bisherigem Kenntnisstand kein Sachschaden. Die freiwillige Feuerwehr March war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Verursacher der illegalen Müllentsorgung konnte bislang jedoch nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell