LPI-G: Gewaltvideo in den sozialen Netzwerken

Gera (ots) - Gera. In den frühen Abendstunden des gestrigen Mittwochs (12.06.2024 17:55 Uhr) wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung auf einem Firmengelände in der Leibnitzstraße informiert. Dort gerieten zwei Männer (21, syrisch und 31, rumänisch) in Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Die Kontrahenten attackierten sich körperlich und nutzten verschiedene Gegenstände, um Ihren Argumenten Nachdruck zu verleihen. Dabei wurden beide ...

