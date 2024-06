Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Heinrichsstraße

Gera (ots)

Gera. Am gestrigen Abend (12.06.2024), gegen 21:40 Uhr, wurde die Polizei über eine Körperverletzung in der Heinrichsstraße informiert. Hierbei wurden, aus bislang ungeklärter Ursache, ein 20-Jähriger und sein Begleiter, aus einer Gruppe heraus angegriffen. Dem 20-Jährigen wurde hierbei auch mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen, sodass er anschließend in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die Tätergruppierung, bestehend aus mehreren Personen, kann mit ausländischen Phänotyp beschrieben werden. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nach der Tätergruppierung konnten mehrere Personen in der Heinrichsstraße angetroffen werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden die Polizeibeamten unvermittelt von einem 35-jährigen marokkanischen Mann mit einer Glasflasche angegriffen und beleidigt. Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen und setzte sich dabei mehrfach körperlich zur Wehr. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes an medizinische Fachkräfte übergeben. Die Geraer Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0151799/2024 nach weiteren Zeugenhinweisen zu den Tätern. Die angegriffenen Polizeibeamten blieben hierbei unverletzt. (PZ)

