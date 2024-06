Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartencenter

Greiz (ots)

Greiz. In der Nacht vom 11.06.2024 zum 12.06.2024 brachen unbekannte Täter in ein Gartencenter in der Thomas Müntzer Straße in Greiz ein. Die Täter durchwühlten den Kassenbereich und entwendeten eine im unteren Bereich liegenden 3-stelligen Betrag an Bargeld. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. <BF>

