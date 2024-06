LPI-G: Einbruch in Verkaufswagen

Gera (ots) - Gera. Am gestrigen Mittag (11.06.2024), um 13:10 Uhr, meldete sich eine aufmerksame Angestellte einer Apotheke in Fröbelstraße bei der Polizei Gera. Sie gab zu verstehen, dass soeben ein Mann ein gefälschtes Rezept einlösen wollte. Als der Mann sein Medikament nicht bekam, verließ er die Apotheke umgehend und entfernte sich in einem PKW. Folgerichtig meldete die Zeugin auch eine detaillierte Fahrzeugbeschreibung und nannte das Kennzeichen, sodass dieses ...

