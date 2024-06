Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung an Haltestelle

Gera (ots)

Gera. An der Haltestelle Lusan/Laune kam es am gestrigen Abend (11.06.2024, 21:30 Uhr) zum Polizeieinsatz, nachdem eine körperliche Auseinandersetzung via Notruf gemeldet wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu verbalen Streitigkeit zwischen insgesamt drei Personen. Im Zuge der Streitigkeit verletzte der 30-jährige Täter, syrischer Herkunft, einen 19-jährigen Mann, ebenfalls syrisch, mit einem scharfen Gegenstand. Mit einer abgebrochenen Bierflasche bedrohte er anschließend auch einen 30-jährigen Mann (deutsch), welcher im Zuge der Auseinandersetzung unverletzt blieb. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Zu den Hintergründen und zum Tatgeschehen ermittelt die Geraer Polizei und sucht nach Zeugen. (PZ)

