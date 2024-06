LPI-G: Pkw streift Fahrrad

Greiz (ots) - Braunichswalde. In der Zeit vom 09.06.2024; 12:00 Uhr bis zum 10.06.2024; 17:00 Uhr drangen unbekannte Täter in das Sportlerheim in Braunichswalde ein, beschädigten dabei 2 Türen und stahlen Nahrungsmittel und Kupferkabel. Der Schaden wird auf ca. 1800 Euro geschätzt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

