Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Umfangreiche Verkehrskontrollen am Wochenende

Raser mit 196 km/h aus dem Verkehr gezogen

Dieburg (ots)

Mehrere Streifen der Polizeistation Dieburg haben im Laufe des Wochenendes (8.6 & 9.6) mobile und stationäre Verkehrskontrollen im Bereich von Dieburg, Groß-Zimmern und Groß-Umstadt durchgeführt. Bei den Kontrollen standen Geschwindigkeitsverstöße und die Fahrtüchtigkeit der Autofahrer im Fokus der Polizisten. Unter anderem stellten sie zwei alkoholisierte und einen deutlich zu schnellen Verkehrsteilnehmer fest.

Bei der Kontrolle am Samstag (8.6.) von 12:30 bis 14 Uhr auf der L3094 nahmen sie 45 Fahrzeuge ins Visier des Lasermessgerätes, wobei zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet wurden.

Am Sonntag (9.6.) zwischen 12 und 14 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf der K126 in Richtung Klein-Zimmern 34 Autos und 36 Personen. Hierbei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Auch Kradfahrer wurden in diesem Zusammenhang kontrolliert, wobei keine Verstöße festgestellt wurden.

Deutlich zu schnell war ein 26-jährige Fahrer, der mit 196 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Er muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Kraftfahrzeugrennens stellen.

Zwei alkoholisierte Autofahrer müssen sich nach Verkehrskontrollen in Groß-Umstadt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt und sie mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Bereich der B45 stoppten sie gegen 7:45 Uhr am Sonntagmorgen einen 52-jährigen Autofahrer, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,14 Promille anzeigte. Ebenfalls über ein Promille ergab eine Messung bei einem 33-jähriger Autofahrer, der auf der Georg-August-Zinn-Straße am Samstagmorgen gegen 7:50 Uhr angehalten wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell