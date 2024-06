Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierte Fahrzeugführer

Altenburg (ots)

Altenburg: Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land unterzogen am 12.06.2024 gegen 11:00 Uhr, Am Anger, die Fahrzeugführerin eines Pkw Skoda einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellten sie bei der 32-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch fest. Bei ihr konnte ein Atemalkoholwert von 1,79 Promille per Vortest angezeigt werden. Mit der Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Weiterhin verursachte ein alkoholisierter Fahrradfahrer am gleichen Tag um 17:15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Otto-Dix-Straße, als er mit seinem Zweirad mit einem parkenden Pkw Skoda kollidierte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 52- jährige Radfahrer am Kopf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert (Vortest) von 1,27 Promille festgestellt. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell