POL-LDK: + Radschrauben in Breitscheid gelöst + Kabeldiebe scheitern in Wetzlar +

Breitscheid: Radschrauben gelöst / Polizei sucht Zeugen -

Nachdem ein Unbekannter Radschrauben eines schwarzen Skoda SUV löste, ermittelt die Dillenburger Polizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der "Kodiaq" parkte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Hof der Finkenstraße. In dieser Zeit löste der Täter fünf Schrauben des Vorderrades der Fahrerseite. Die Manipulation fiel gegen 10.00 Uhr morgens auf und der Besitzer zog diese wieder an. Am nächsten Morgen (Montag) waren erneut Schrauben gelöst, was zum Glück vor Antritt der Fahrt auffiel. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Täter in den Nächten von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag an dem schwarzen Skoda Kodiaq beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Täter machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Niedergirmes: Auf Kabel abgesehen -

Am frühen Freitagmorgen suchten Diebe in der Hermannsteiner Straße das Betriebsgelände eines Energieversorgers auf. Gegen 00.55 Uhr alarmierte ein Sicherheitsdienst die Wetzlarer Polizei. Er beobachtete über die Videoüberwachung, wie sich Unbekannte an Kabeln auf dem Gelände zu schaffen machten. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg. Bis zu ihrem Eintreffen hatten sich die Diebe bereits aus dem Staub gemacht. Bisher geht die Polizei davon aus, dass sie sich gestört fühlten und keine Beute machten. Zeugen, die die Täter im Bereich des Versorgers beobachteten oder denen dort heute Morgen Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

