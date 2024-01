Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Unfall am Stauende

Am Montag kam es bei Achstetten zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Um 7.40 Uhr war ein 23-Jähriger auf der K7522 von Stetten in Richtung Achstetten unterwegs. Wegen einer Demonstration war die Anschlussstelle Laupheim-Nord zur B30 blockiert und der Verkehr stockte. Der 23-Jährige erkannte dies wohl zu spät und fuhr mit seinem BMW in das Heck eines 43-jährigen Skoda-Fahrers. Den schob es dadurch auf den Skoda eines stehenden 46-Jährigen. Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Auch der 43-Jährige wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 25.000 Euro. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Skoda des 43-Jährigen. Die beiden weiteren beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++ 0041685 (JS)

Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell