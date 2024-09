Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + BMW zerkratzt + Heckscheiben von zwei Pkw eingeschlagen + Graffitis an Einkaufszentrum +

Dillenburg (ots)

Aßlar: BMW zerkratzt

In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter am Montag (16.09.2024) den Lack eines roten 1er BMW. Dieser war auf einem Grundstück in der Borngasse in Aßlar/Bechlingen abgestellt. Der Schaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Wetzlar: Heckscheiben von zwei Pkw eingeschlagen

Im Zeitraum zwischen Freitag (06.09.2024), 17:00 Uhr und Montag (09.09.2024), 07:00 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheiben eines Opel Zafira Tourer und eines Mercedes Vito ein. Beide Fahrzeuge parkten auf Stellplätzen in der Sudetenstraße in Münchholzhausen. Die Polizeistation Wetzlar nimmt Hinweise telefonisch unter 06441 9180 entgegen.

Dillenburg: Graffitis an Einkaufszentrum

Unbekannte sprühten Graffitis in verschiedenen Farben auf die Fassade eines Einkaufszentrums in der Rolfesstraße in Dillenburg. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Montag (16.09.2024), 18:30 Uhr und Dienstag (17.09.2024), 08:30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell