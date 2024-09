Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Verkehrsdienst stoppt Schwertransport + Diebstahl aus Kleidercontainer + Folie an 250 Heuballen zerschnitten + Einbruch in Imbiss + Leichtkraftrad angefahren - Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

Leun: Verkehrsdienst stoppt Schwertransport

Den Verkehrsexperten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill fiel am Dienstagvormittag (17.09.2024) auf der B49 bei Leun in Fahrtrichtung Limburg ein Schwertransport auf. Dieser war mit einem 100.000 Liter Erdtank beladen. Da der Tank mit lediglich sechs Spanngurten gesichert war, stoppten die Polizisten den Schwertransport und unterzogen ihn einer Kontrolle. Hierbei stellten die Ordnungshüter gleich mehrere Verstöße fest. So war der Erdtank beispielsweise mit zu wenigen Spanngurten gesichert. Die vorhandenen Gurte waren zudem defekt und wiesen Risse auf. Außerdem überschritt der Schwertransport die maximal erlaubte Länge von 22 Metern um knapp einen Meter. Hinzukam, dass das Fahrzeug 13 km/h schneller als die maximal genehmigte Höchstgeschwindigkeit für einen Transport dieser Art war. Unter anderem stellten die Beamten auch fest, dass erforderliche Kenntlichmachungen für Schwertransporte und zusätzliche Absicherungsmaterialien nicht vorhanden oder defekt waren. Auf Grund der festgestellten Mängel untersagten die Beamten des Verkehrsdienstes die Weiterfahrt bis zu deren Behebung. Sie leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer und ein Verfahren gegen die Halterfirma ein.

Wetzlar: Diebstahl aus Kleidercontainer

Kurz vor 18:55 Uhr meldeten Zeugen am Dienstag (17.09.2024) der Polizei einen Mann, der Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer im Wannsweg in Wetzlar/Garbenheim nahm. Der Unbekannte steckte die Kleidungsstücke in einen gelben Sack. Danach ging er in Richtung Kreisstraße davon. Der Mann wird als dunkelhäutig, etwa 175 cm groß, bekleidet mit beiger Jacke und dunkler Jogginghose beschrieben. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei telefonisch unter 06441 9180 zu melden.

Aßlar: Folie an 250 Heuballen zerschnitten

Im Zeitraum zwischen Montag (16.09.2024), 18:00 Uhr und Dienstag (17.09.2024), 12:00 Uhr zerschnitt ein Unbekannter die Folie von 250 Heuballen, die auf einem Feld bei Werdorf gelagert waren. Dadurch entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise auf den Täter oder verdächtige Beobachtungen können der Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180) mitgeteilt werden.

Wetzlar: Einbruch in Imbiss

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Naunheimer Straße in Niedergirmes drang in der Zeit von Dienstag (17.09.2024), 22:30 Uhr bis Mittwoch (18.09.2024), 05:25 Uhr ein Einbrecher in einen Imbiss ein. Hierzu nutzte er mutmaßlich ein gekipptes Fenster auf der Gebäuderückseite. Der Täter erbeutete unter anderem Bargeld und Getränkedosen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes im genannten Zeitraum aufgefallen sind, können sich telefonisch an die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441 9180) wenden.

Wetzlar: 18.000 EUR Schaden bei Auffahrunfall

Vermutlich auf Grund eines medizinischen Zwischenfalls verlor am späten Dienstagnachmittag (17.09.2024) ein 33-jähriger Mann aus Aßlar die Kontrolle über seinen Audi A4. Dadurch fuhr er auf den vor ihm fahrenden VW Touareg eines 48-jährigen Wetzlarers auf. Der Unfall ereignete sich auf der B49 in Fahrtrichtung Limburg. Den 33-Jährigen brachte ein Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 18.000 EUR geschätzt.

Wetzlar: VW beschädigt

Unbekannte zerstörten am Dienstag (17.09.2024) in Wetzlar zwischen 10:00 Uhr und 12:10 Uhr zwei Scheiben eines grauen VW T-Cross. Der Pkw parkte in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Gabelsbergerstraße gegenüber einem Getränkehändler. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Lahnau: Leichtkraftrad angefahren - Zeugen gesucht

Zwischen 12:35 Uhr und 12:45 Uhr stieß am Dienstag (17.09.2024) ein weißer Pkw in Waldgirmes gegen ein geparktes Leichtkraftrad. Dieses war in der Naunheimer Straße in Höhe der Hausnummer 28 abgestellt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne den Schaden zu melden. Laut Zeugen handelte es sich um einen weißen, etwas größeren Pkw mit WZ-Kennzeichen. Die Ziffern am Ende des Nummernschildes könnten "64" gelautet haben. Die Polizei fragt daher: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Wem ist ein weißer Pkw mit einem solchen WZ-Kennzeichen bekannt oder aufgefallen, der möglicherweise einen Unfallschaden aufweist? Zeugen können sich unter Tel.: 06441 9180 bei der Wetzlarer Polizei melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

