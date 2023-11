POL-IZ: 231117.6 Wesseln: Beim Einkaufen bestohlen

Itzehoe (ots) - Am Donnerstagmittag (16.11.23) waren Taschendiebe in Itzehoe unterwegs. In einem Supermarkt am Langen Peter tätigte ein 83jähriger Oelixdorfer seine Einkäufe. Die Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem mitgeführten Einkaufsbeutel. Im Kassenbereich stellte der Kunde fest, dass seine Geldbörse mitsamt 200 Euro Bargeld fehlte. Zum ...

