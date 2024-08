Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Küchenbrand in der Altstadt

Iserlohn (ots)

Am heutigen Montag wurde der Feuerwehr ein Küchenbrand in einem vierstöckigen Wohnhaus in der Iserlohner Altstadt gemeldet. Neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr wurde die Löschgruppe Stadtmitte in den Kurt-Schumacher-Ring alarmiert.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschoss des Gebäudes festgestellt werden. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, drang ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die Brandwohnung ein um diese abzusuchen. Kurz darauf konnte eine schwer verletzte Person aufgefunden werden. Diese wurde vom Rettungsdienst versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen ist ein Notarzt angefordert worden.

Des Weiteren wurde ein Rettungshubschrauber nach Iserlohn alarmiert, um den Patienten, der mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte, zeitnah in eine adäquate Klinik zu transportieren.

Durch weitere Trupps wurde im Innenangriff die in Brand geratene Küche abgelöscht und teilweise demontiert, um auch alle Glutnester zu ersticken.

Während des gesamten Einsatzes war der Kurt-Schumacher-Ring für einen Zeitraum von ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Im Einsatzes waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppen Stadtmitte und Bremke eingebunden.

