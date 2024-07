Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Feuer in Mehrfamilienhaus

Iserlohn (ots)

Am späten Abend um 21:05 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn in die Bertha-von-Suttner-Straße gerufen. Gleich mehrere Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung aus dem 4. OG eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr teilten die Anwohner mit, das Feuer sei bereits gelöscht. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Kontrolle mit Kleinlöschgerät und Wärmebildkamera in die Wohnung. 6 Anwohner wurden vom Rettungsdienst kontrolliert, eine Person kam mit Rauchgasintox zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Stadtmitte. Der Bereich um die Einsatzstelle war für etwa eine Stunde gesperrt.

