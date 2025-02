Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Dachstuhlbrand

Reutlingen (ots)

Starzach (TÜ): Dachstuhlbrand

Am Samstagvormittag, kurz vor 10 Uhr, sind bei der Integrierten Leitstelle Tübingen Anrufe über einen Brand im Dachbereich eines Wohnhauses in der Waschgasse eingegangen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen bereits offene Flammen und Rauch aus dem Dachstuhl. Die sechs Bewohner des Hauses hatten sich schon selbstständig ins Freie begeben. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund des Feuers und des eingesetzten Löschwassers ist das Haus nicht mehr bewohnbar und der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die sechs Bewohner wurden durch Verantwortliche der Gemeindeverwaltung in Obhut genommen und es wurde eine anderweitige Unterkunft organisiert. Die Ermittlungen des Polizeireviers Rottenburg zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell