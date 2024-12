Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungsbrand fordert zwei Todesopfer

Reutlingen (ots)

Reichenbach an der Fils (ES): Wohnungsbrand fordert zwei Todesopfer

Zu einem Gebäudebrand mit tragischen Folgen ist es am späten Freitagabend gegen 22.20 Uhr in der Bismarckstraße in Reichenbach gekommen. Dort hatten Anwohner zunächst dunklen Rauch mitgeteilt, welcher aus dem Gebäude drang. Vor Ort konnten durch die Rettungskräfte zwei schwerverletzte Bewohner aus dem brennenden Gebäude geborgen werden. Beide Personen erlagen noch vor Ort ihren Verletzungen. Bei den Opfern handelt es sich um die 72-jährige und den 78-jährigen Bewohner des Gebäudes. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht durch die Kriminalpolizei übernommen. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften, der Rettungsdienst die mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden an dem nicht mehr bewohnbaren Gebäude beläuft sich auf etwa 250.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell