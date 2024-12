Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen - Denkendorf

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach dem Fund des Leichnams eines 81-Jährigen am Montag (09.12.2024) in dessen Wohnhaus in Denkendorf ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Kriminalpolizeidirektion Esslingen zwischenzeitlich wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Ein 49 Jahre alter Sohn des Verstorbenen, gegen den sich der Tatverdacht richtet, wurde festgenommen.

Am Montagnachmittag waren die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr verständigt worden, nachdem ein Bekannter den Senior nicht erreichen konnte. In der Folge fanden die Beamten den Leichnam des 81-Jährigen im Rahmen einer Notöffnung an seiner Wohnanschrift.

Im Zuge der eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen und einer am Mittwoch durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt, worauf der offenbar bis zum Zeitpunkt des Leichenfunds an derselben Anschrift lebende Sohn des Verstorbenen festgenommen wurde.

Der 49 Jahre alte, deutsche Staatsangehörige wurde am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl und wies den Beschuldigten in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie ein.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dem Ablauf und dem Motiv der Tat, dauern an. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell