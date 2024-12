Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Zigarettenautomat angegangen; Beschädigte Gasleitung; In der Öffentlichkeit befriedigt

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Auffahrunfall infolge Unaufmerksamkeit

Ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der L1192 auf Höhe Nellingen. Dort musste gegen 17.30 Uhr ein 36 Jahre alter Mann mit seinem Citroen C3 aufgrund des stockenden Verkehrs anhalten, was durch einen 22-Jährigen zu spät bemerkt wurde und dieser mit seinem Opel Corsa auf das Heck des Citroen prallte. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, jedoch wurde der Corsa so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste. (gj)

Ostfildern (ES): Beim Rückwärtsfahren gegen Pkw gekracht

Bei einem Verkehrsunfall auf der L1192 bei Nellingen ist am Mittwochabend eine Frau leicht verletzt worden. Kurz vor 19 Uhr befand sich ein 59-Jähriger mit einem Nissan X-Trail vor der Rotlicht zeigenden Ampelanlage der Kreuzung L1192 zur Felix-Wankel-Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der Mann dem Verkehrsstau im weiteren Verlauf der Landstraße entgehen und setzte dazu unvermittelt seinen Wagen zurück, mit dem Ziel noch vor der Kreuzung abbiegen zu können. Dabei prallte er jedoch auf den hinter ihm ebenfalls wartenden Seat Arona einer 50-Jährigen. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. (gj)

Wendlingen (ES): Zigarettenautomat angegangen

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten in der Wertstraße hatte es ein Unbekannter abgesehen. Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, beschädigte der Täter wohl mit einer Flex den Automaten im Bereich eines Clean-Parks derart, dass er an die Zigarettenschachteln im Inneren gelangte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Beschädigte Gasleitung

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagmittag, kurz vor zwölf Uhr, in die Sengentalstraße ausgerückt. Dort war im Zuge von Tiefbauarbeiten mit einem Radlader eine Gasleitung beschädigt worden. Das Gebiet um die Baustelle wurde daraufhin abgesperrt. Bereits nach rund zehn Minuten konnten Mitarbeiter eines örtlichen Energieversorgers das Leck abdichten, sichern und Entwarnung geben. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen vor Ort gekommen, die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften angerückt. (rd)

Rottenburg (TÜ): Frontal mit wartendem Pkw kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall auf der L385 am Mittwochmorgen wurden die beiden beteiligten Pkw so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Kurz nach elf Uhr befuhr ein 74 Jahre alter Citroen-Lenker die L385 von der Tübinger Straße kommend in Richtung Schadenweilerstraße. An der Einmündung zur Schadenweilerstraße wartete verkehrsbedingt eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Linksabbiegespur. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge, verwechselte der 74-Jährige offensichtlich die Fahrspuren und kollidierte frontal mit dem Pkw der 20 Jahre alten Frau. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, der Sachschaden an den Pkw beträgt mindestens 10.000 Euro. (gj)

Balingen (ZAK): Alkoholisiert im Straßenverkehr, keine Versicherung und Widerstand geleistet

Das Polizeirevier Balingen ermittelt seit Mittwochnachmittag wegen verschiedener Straftaten gegen eine 35-Jährige. Die Frau war mit ihrem E-Scooter gegen 16.30 Uhr mehreren Passanten aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen, woraufhin diese die Polizei verständigt hatten. Bei der Kontrolle in der Färberstraße stellten die Beamten deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung fest. Die 35-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, wogegen sie sich heftig zur Wehr setzte. Zudem stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für ihren E-Scooter seit mehreren Jahren keine Gültigkeit mehr hatte. Die Beschuldigte sieht nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. (gj)

Balingen (ZAK): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Ein Mann hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnhofstraße offenbar selbst befriedigt. Eine Fußgängerin bemerkte gegen 15 Uhr den dort zwischen einem Fahrzeug und einem dortigen Parkhaus stehenden Mann. Dieser soll sich dabei selbst befriedigt haben. Nachdem die Fußgängerin das Personal des angrenzenden Discounters informiert hatte und wieder zum Parkplatz zurückkehrte waren sowohl der Mann als auch der danebenstehende, hellbraune Mercedes älteren Baujahrs verschwunden. Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und von schlanker bis normaler Statur gewesen sein. Er war mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Jacke, einer dunklen Mütze und weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rd)

