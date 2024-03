Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei warnt vor Betrugsmasche mittels falscher Bank-SMS

Leimen/ Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 36-jährige Frau aus Leimen erhielt am Samstag eine SMS auf ihr Mobiltelefon, welche dem ersten Anschein nach von ihrer Hausbank stammte. In der Nachricht wurde die Frau aufgefordert, sich über einen Link auf ihrem Bankkonto anzumelden. Nichtsahnend, dass es sich hierbei um einen Betrug mit einer täuschend echt wirkenden, gefälschten Anmeldeseite handelte, gab sie ihre Zugangsdaten ein. Als sie am Montag erneut eine solche SMS bekam, meldete sie sich erneut an. Dieses Mal bekam sie aber einen Anruf eines Mannes, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Mutmaßlich übermittelte die 36-Jährige dem Betrüger mehrere Transaktionsnummern (TAN), so dass der Täter unbemerkt mehrere Überweisungen freigeben konnte. Der Schaden beläuft sich auf über 6.000 Euro. Einen ähnlichen Fall gab es in Sandhausen. Hier hatte eine 38-Jährige ebenfalls am Samstag eine gleichlautende SMS von ihrer Bank erhalten. Auch sie ließ sich von der professionell gefälschten Internet-Seite täuschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand bei ihr ein Schaden, der im fünfstelligen Bereich liegen dürfte.

