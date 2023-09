Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Rastatt/Iffezheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern über den Tag zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 27-jährigen afghanischen Staatsangehörigen in Rastatt, wurde in dessen Hosentasche ein Einhandmesser aufgefunden. Ein weiterer Verstoß wurde am Grenzübergang in Iffezheim festgestellt. Bei der Kontrolle eines 44-jährigen französischen Staatsangehörigen, wurde im Handschuhfach seines Fahrzeuges, ein Butterflymesser aufgefunden. Die beiden Personen müssen nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

