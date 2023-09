Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kind legt Steine auf die Gleise und begibt sich in Lebensgefahr

Riegel/Offenburg (ots)

Gestern Nachmittag kam es am Bahnhof in Riegel zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Laut Aussagen eines Triebfahrzeugführers,legte ein Kind, im Bahnhof in Riegel, einen großen Stein in den Gleisbereich zudem saß es auf der Bahnsteigkante. Beim Erkennen des Kindes sowie des Steines leitete der Triebfahrzeugführer umgehend eine Schnellbremsung ein. Beim regulären Halt des Zuges im Bahnhof in Riegel stieg der 13-Jährige in den Zug und fuhr nach Offenburg. Hier wurde er durch eine Streife der Bundespolizei, welche durch den Triebfahrzeugführer,über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden war, in Empfang genommen. Bei dem Jungen wurde eine Gefährdeansprache durchgeführt und die Erziehungsberechtigten wurden informiert.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei auf die Gefahren im Bahnbereich hin. Personen, die sich unbefugt im Gleisbereich aufhalten, setzen sich oft unbewussten Gefahren aus. Eine mögliche Gefahr von vielen ist, von durchfahrenden Zügen erfasst und dabei schwer verletzt oder gar getötet zu werden. Das Auflegen von Steinen ist kein "Dummjungenstreich". Überfährt ein Zug z.B. Schottersteine fliegen Splitter oder ganze Steine wie Geschosse in alle Richtungen. Bahnanlagen sind kein Abenteuerspielplatz!

