Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle, Essen auf Herd; Stichflamme beim Tanken; Fettbrand; Wohnungseinbrüche; Beim Diebstahl aus Pkw erwischt; Verkehrsunfallflucht

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Von der Straße abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Straße Unter Lau musste ein Autofahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 45-Jährige befuhr kurz nach 18 Uhr mit einem Nissan Qashqai die Straße in Richtung Sportplatz. Dabei kam er mit dem Wagen nach links von seiner Fahrspur ab und prallte frontal gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Baum. Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen wurde er anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Nissan wurde abgeschleppt. (rd)

Pliezhausen (RT): Angebranntes Essen

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagmorgen zu einem gemeldeten Brandalarm in die Straße Schulberg gerufen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte kurz nach 7.30 Uhr angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd in der Küche eines Wohnheims zu einer Rauchentwicklung geführt und den Alarm ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften sowie vier Fahrzeugen vor Ort kam, wurde vorsorglich auch ein Rettungswagen hinzugezogen. (gj)

Metzingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Kreuzung Paul-Lechler-/Auchtertstraße entstanden. Ein 48-Jähriger war kurz vor 7.30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter von der Paul-Lechler-Straße aus nach links auf die Auchtertstraße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden Fiat Tipo einer 68-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Fiat musste jedoch abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (rd)

Wendlingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag in der Kreuzung Schiller-/Küferstraße ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit einem Fiat auf der Schillerstraße in Richtung Unterboihinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Küferstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Skoda einer 19-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (rd)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Auf dem Zebrastreifen angefahren

Auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr in der Bonländer Hauptstraße ist am Mittwochabend eine Fußgängerin angefahren worden. Ein 23-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Bonländer Hauptstraße in Richtung Auffahrt B27 unterwegs. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr kam es zur Kollision mit der 22 Jahre alten Fußgängerin, die die Straße auf dem Zebrastreifen überqueren wollte und sich bereits auf der Fahrbahn befand. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer zu Fall gebracht

Ein Transporter-Lenker hat am Mittwochmittag in Esslingen einen Radfahrer zu Fall gebracht. Der 40-jährige Fahrer des Nissan Interstar war gegen 13.50 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach rechts zum Kronenhof abbiegen. Dabei übersah er einen 19 Jahre alten Radler, der den parallel zur Bahnhofstraße verlaufenden Radweg in Richtung Innenstadt befuhr. Der Außenspiegel des Transporters touchierte den Heranwachsenden, der dadurch zu Boden stürzte. Der 19-Jährige wurde zur Überprüfung auf mögliche Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Kreuzung Bahnhofstraße / Am Kronenhof für circa 20 Minuten voll gesperrt werden. (mr)

Reichenbach (ES): Kind bei Unfall verletzt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag verletzt worden. Gegen 12.45 Uhr lief der Achtjährige den Gehweg der Schulstraße in Richtung Ortsmitte entlang und rannte unvermittelt auf die Fahrbahn. Daraufhin wurde er vom Pkw einer 58-Jährigen erfasst, die auf der Schulstraße in Richtung Paulinenstraße unterwegs war. Die Frau hatte noch versucht, durch eine Vollbremsung eine Kollision zu verhindern. Die Sicht der Autofahrerin auf den von rechts kommenden Jungen war durch ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug versperrt gewesen. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste das Kind vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am Auto beträgt schätzungsweise mehrere hundert Euro. (mr)

Denkendorf (ES): Brand beim Tankvorgang

Zum Brand an einem Fahrzeug sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag, kurz vor 16 Uhr, ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war beim Nachtanken eines Generators, der sich in dem Sprinter befand, eine Stichflamme entstanden. Der Mann, der den Tankvorgang vornahm, ließ in der Folge den Benzinkanister offenbar fallen, worauf sich der Kraftstoff entzündete. Durch die Stichflamme wurde der Mann ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und später vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte mit Hilfe zweier Feuerlöscher, die ein aufmerksamer Zeuge herbeischaffte, gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde der nicht mehr betriebsbereite Generator ausgebaut. Die Höhe des Sachschadens kann abschließend noch nicht beziffert werden. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Auffahrunfall mit Personenschaden

Zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden ist es am Mittwochnachmittag auf der B 465 bei Dettingen gekommen. Kurz vor 17 Uhr war ein 19-jähriger Hyundai-Lenker auf der Bundesstraße in Richtung Kirchheim unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt bremsenden Ford eines 36-Jährigen auf. Dieser wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Blechschaden an den beiden Autos beträgt insgesamt schätzungsweise 8.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert Fußgänger angefahren

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag in der Südstadt einen Fußgänger angefahren. Kurz vor 14 Uhr parkte die Frau von einem Stellplatz in der Derendinger Straße rückwärts aus und erfasste mit dem Wagen einen auf dem Gehweg befindlichen 78-Jährigen. Der Senior wurde hierbei verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Test eine deutliche Alkoholisierung der Frau ergeben hatte, musste diese sowohl ihren Führerschein als auch eine Blutprobe abgeben. (mr)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Dettingen und Weiler ist am Mittwochmorgen eine Pkw-Lenkerin leicht verletzt worden. Eine 19-Jährige fuhr kurz nach sieben Uhr mit einem Fiat 500 auf der L385 von Dettingen in Richtung Weiler. An der Einmündung zur L389 übersah sie eine von links kommende, bevorrechtigte 23-Jährige mit ihrem Audi A3. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wobei sich die Audi-Lenkerin leichte Verletzungen zuzog. Sie konnte an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst behandelt werden. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro, während der Fiat einen geschätzten Schaden von rund 20.000 Euro aufwies. Die schwerbeschädigten Wagen mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Landesstraße in Richtung Weiler bis kurz vor neun Uhr gesperrt. (gj)

Rottenburg (TÜ): Auto überschlagen

Eine kurze Unachtsamkeit dürfte den ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagmorgen auf der L356 zwischen Baisingen und Vollmaringen ereignet hat. Eine 22-Jährige war gegen 6.45 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Landesstraße von Vollmaringen herkommend in Richtung Baisingen unterwegs, als sie kurz nach der Kreisgrenze zu weit nach rechts und in das Bankett geriet. In der Folge kam sie weiter nach rechts auf den Grünstreifen und in den Graben, woraufhin sich ihr Wagen überschlug und quer zur ursprünglichen Fahrtrichtung mit der Front auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die junge Frau konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst mit noch unklaren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und Abtransportiert werden. Der Sachschaden an den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 8.30 Uhr gesperrt werden. (cw)

Rottenburg (TÜ): Fettbrand

Ein verrauchtes Treppenhaus hat am Mittwochabend am Ehinger Platz zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 22.45 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses eine starke Rauchentwicklung festgestellt worden war. Vor Ort konnte die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 26 Feuerwehrleuten im Einsatz war, zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, war es in der Küche einer Wohnung beim Kochen zu einem Fettbrand gekommen, der aber noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte erstickt werden konnte. Nachdem die Wohnung und das Treppenhaus von der Feuerwehr durchlüftet wurden, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Verletzt wurde niemand, sodass der mit angefahrene Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Ein nennenswerter Sachschaden ist nach derzeitigem Stand nicht entstanden. (cw)

Bisingen (ZAK): Einbruch in Wohnhaus

Ein Einfamilienhaus in der Reutestraße ist am Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 17.45 Uhr schlug der Täter eine Scheibe ein und gelangte in der Folge ins Innere, wo er mehrere Räume durchwühlte. Ob vom Unbekannten auch etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Allerdings hinterließ der Kriminelle einen geschätzten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (mr)

Hechingen (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Hechingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Haigerlocher Straße ereignet hat. Gegen 15.10 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter zusammen mit einem 17 Jahre alten Mitfahrer den Gehweg entlang der Haigerlocher Straße. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kreuzte er ungebremst den Fußgängerüberweg in Richtung eines Discounters, worauf es zur Kollision mit dem Opel eines 77-Jährigen kam. Die beiden Jugendlichen stürzten in der Folge zu Boden. Sie wurden später vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf insgesamt circa 2.000 Euro belaufen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu melden. (mr)

Schömberg (ZAK): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Brunnenstraße ist am Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 15 Uhr und 20 Uhr beschädigte der Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses und gelangte so ins Innere. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entkam anschließend unerkannt. Über mögliches Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Schömberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Geislingen (ZAK): Bei Diebstahl aus Pkw erwischt

Wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Rosenfeld gegen einen 36 Jahre alten Mann. Die Besitzerin eines offenbar unverschlossen am Fahrbahnrand der Eberhartstraße abgestellten Pkw bemerkte gegen 19.40 Uhr einen auf dem Beifahrersitz des Wagens sitzenden Unbekannten. Als dieser die sich nähernde Frau bemerkte, versuchte er zu flüchten. Gemeinsam mit drei weiteren Zeugen und Anwohnern, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, konnte der Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden. Der Unbekannte soll jedoch versucht haben, sich loszureißen. Die Fahrzeugbesitzerin verletzte sich dabei leicht. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Zudem wurde im Zuge des Festhaltens ein weiteres geparktes Fahrzeug leicht beschädigt. Dem Beschuldigten wurden durch die eintreffenden Einsatzkräfte Handschließen angelegt. Bei seiner Durchsuchung wurde unter anderem mutmaßlich aus dem Inneren des Pkw stammendes Münzgeld aufgefunden und sichergestellt. Der alkoholisierte 36-Jährige wurde anschließend zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Burladingen (ZAK): Mit E-Scooter von Unfallstelle geflüchtet

Am Mittwochabend ist es an der Einmündung Hauptstraße / Rathausplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter gekommen. Ein 21-Jähriger wollte gegen 19 Uhr mit seinem Pkw von der Hauptstraße in den Rathausplatz einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden E-Scooter. Einer der beiden Männer auf dem E-Scooter wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen, sein Begleiter stürzte zu Boden. Noch während der 21-Jährige die Unfallstelle absicherte, fuhr einer der beiden Männer mit dem E-Scooter davon. Der dort verbliebene 17-Jährige wurde mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zu dem gesuchten Unfallbeteiligten aufgenommen und geht bereits ersten Hinweisen nach. Auch die Fahrereigenschaft des E-Scooters konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. (rd)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen auf der Lisztstraße verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 1.45 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Lisztstraße unterwegs und wollte der Vorfahrtstraße in Richtung Weberstraße folgen. Weil er aber mit nicht angepasster und zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war, kam er von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Betonmauer. Von dieser wurde der Wagen quer über die Fahrbahn abgewiesen und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden bei dem Fahrer neben einem starken Alkoholgeruch auch erhebliche Ausfallerscheinungen festgestellt, die nicht nur auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum, sondern auch auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Sein Skoda an dem ein geschätzter Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an der Betonmauer kann noch nicht beziffert werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell