POL-RT: Einsatz aufgrund herrenlosem Gegenstand, Mehrere Unfälle, Busfahrer geschlagen, Mülleimerbrand

Metzingen (RT): Polizeieinsatz aufgrund herrenlosen Gegenstands

Aufgrund eines herrenlosen Gegenstands ist es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz im Metzinger Outlet gekommen. Gegen elf Uhr war der Polizei ein Päckchen in der Nähe einer Gaststätte gemeldet worden. Daraufhin wurde der Bereich abgesperrt und Entschärfer des Landeskriminalamts angefordert. Nachdem die Spezialisten gegen 14.30 Uhr das Päckchen und die Umgebung überprüft hatten und sich der Inhalt als harmlos darstellte, wurde der Bereich wieder freigegeben. (ms)

Engstingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Eine verletzte Pkw-Lenkerin und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der L387 kurz vor Engstingen ereignet hat. Gegen 10.45 Uhr musste eine 36-Jährige mit ihrem BMW verkehrsbedingt an der Einmündung zur B312 anhalten. Dies dürfte durch eine nachfolgende 37 Jahre alte Toyota-Fahrerin zu spät bemerkt worden sein und sie prallte infolgedessen mit ihrem Wagen auf das Heck des BMW. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt die 36-jährige BMW-Lenkerin dadurch leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Nürtingen (ES): Unfall mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt (Zeugenaufruf)

Am Dienstagmorgen hat sich im dichten Berufsverkehr in der Hochwiesenstraße ein Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen ereignet. Kurz nach 7.30 Uhr befand sich das Rettungsfahrzeug in Richtung Oberensingen auf der Fahrt zu einem Einsatz und hatte hierbei Signalhorn und Blaulicht eingeschaltet. Hierauf fuhren die Verkehrsteilnehmer in beiden Richtungen jeweils nach rechts und bildeten eine Gasse. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr mit einem blauen Kleinwagen dem Rettungsfahrzeug von der B 313 herkommend entgegen und räumte für dieses weder die Fahrbahn frei, noch hielt er an. Hierauf wich der 31-jährige Fahrer des Rettungswagens kurz vor der Einmündung der Straße Hohes Gestade nach rechts aus, prallte beim Wiedereinscheren auf seine Fahrspur jedoch gegen einen stehenden VW Polo. Die Insassen des Rettungswagens und dem Polo blieben unverletzt. An den Fahrzeugen war ein Schaden von etwa 8.500 Euro entstanden. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0711/3990-420 um Hinweise zu dem gesuchten blauen Kleinwagen. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu einem heftigen Auffahrunfall mit schätzungsweise 18.000 Euro Blechschaden ist es am Dienstagvormittag auf der B 465 auf Höhe von Dettingen gekommen. Dort war kurz vor 7.30 Uhr ein 91 Jahre alter VW-Lenker von Owen herkommend unterwegs und krachte mit seinem Wagen wohl ungebremst ins Heck des BMW einer 36-Jährigen, die im stockenden Verkehr angehalten hatte. Dadurch löste am VW das Airbag-System aus. Außerdem war der Pkw nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich. Er musste später abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren sie unverletzt geblieben. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Abschnitt der Bundesstraße einseitig gesperrt. Der Verkehr wurde von der Polizei geregelt. Im Berufsverkehr kam es durch den Unfall zu nicht unerheblichen Behinderungen. (mr)

Tübingen (TÜ): Busfahrer geschlagen

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Dienstagmorgen gegen einen 25-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, kurz nach acht Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof am Europaplatz einen Busfahrer im Zuge eines Streitgesprächs geschlagen zu haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Tatverdächtige zuvor mit einem E-Scooter in einen Gelenkbus der Linie 7625 eingestiegen und vom 56 Jahre alten Fahrer auf die nicht gestattete Mitnahme des Rollers hingewiesen worden. Danach hatte sich der 25-Jährige offenbar geweigert, den Bus zu verlassen. Außerdem soll er Drohungen ausgesprochen haben. Bei der Auseinandersetzung erlitten beide Männer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. (mr)

Tübingen (TÜ): Heftiger Auffahrunfall

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Dienstagmorgen in der Ausfahrt der B 27 an der Anschlussstelle Derendingen ereignet. Eine 58-jährige Frau war kurz vor sieben Uhr mit ihrem Dacia Spring aufgrund einer Panne auf der Ausfädelspur von Mössingen herkommend liegengeblieben. Ein 59-jähriger Mercedes-Lenker bemerkte das ordnungsgemäß abgesicherte Pannenfahrzeug zu spät und krachte mit seiner C-Klasse ins Heck des Dacia. Der Pkw der Frau wurde im Anschluss gegen die Leitplanke gedrückt. Das Auto des Unfallverursachers kam nach etwa 100 Metern zum Stillstand. Der Mann zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Pkw musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. So kam es im morgendlichen Berufsverkehr auf der B 27 zu einem Rückstau bis zum Tunnel Dußlingen. Gegen 9.25 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unterstützung vor Ort. (ms)

Balingen (ZAK): Mülleimerbrand

Aufgrund eines brennenden Kunststoffmülleimers sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Montagabend in die Behrstraße ausgerückt. Kurz nach 18 Uhr hatten Zeugen den Brand im Vorraum der dortigen Turnhalle entdeckt und den Notruf getätigt. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Passanten die Flammen mit einem Feuerlöscher gelöscht. Infolge des Brandes wurde auch der Fußboden in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Das Polizeirevier Balingen hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (gj)

Bitz (ZAK): Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen sind an der Einmündung der Harthauser Straße zur L448 zwei Pkw so schwer beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Kurz vor zehn Uhr befuhr eine 69-Jährige mit einem Renault Capture vom Parkplatz an der Hülbe auf die L448, um diese in Richtung Harthauser Straße zu überqueren. Dabei übersah sie einen von Albstadt herkommenden Opel Movano eines 29-Jährigen und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (gj)

