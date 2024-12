Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall; weitere Verkehrsunfälle; Exhibitionist aufgetreten; Nach versuchtem Ladendiebstahl gefasst; Stromausfall; Brand in Schultoilette; Treppen hinabgefahren

Reutlingen (ots)

Unfall auf B28 (Zeugenaufruf)

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B28 entstanden. Eine 25-Jährige war kurz vor sieben Uhr mit einem Seat Ibiza auf der linken Spur der Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus im Bereich des Gaskessels wechselte sie mit ihrem Wagen auf die rechte Fahrspur. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es dabei zur seitlichen Kollision mit dem vorausfahrenden VW Polo eines 35-Jährigen, der ebenfalls vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt war. Infolge einer Ausweichbewegung nach rechts prallte der Seat noch gegen die Leitplanken. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und insbesondere der Lenker eines weißen Transporters mit RT-Kennzeichen werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (rd)

Dettingen/Teck (ES): Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 465 bei Dettingen

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der B 465 bei Dettingen/Teck so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein 82-Jähriger war gegen 14 Uhr mit einem VW Caddy auf der Bundesstraße von Dettingen herkommend in Richtung Owen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich frontal mit einem Mercedes Sattelzug, den ein 37-Jähriger lenkte. Dieser hatte noch vergeblich versucht, durch eine Gefahrenbremsung und einem Ausweichen nach rechts einen Zusammenprall zu verhindern. Hierbei geriet er auf den Grünstreifen und kippte im weiteren Verlauf nach rechts in den angrenzenden Straßengraben. Der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in eine Klinik. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Sperrung der Bundesstraße dauert zur Stunde (17 Uhr) noch an. Hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zur Bergung des verunglückten Lkw war Spezialgerät im Einsatz. Auch der VW musste abgeschleppt werden. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Esslingen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, der ebenfalls vor Ort kam. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (gj)

Wernau (ES): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag in der Weidachgasse vor einer Passantin onaniert. Gegen 10.30 Uhr lief der jüngere Mann in Begleitung eines schwarzen, angeleinten Hundes die Weidachgasse in Richtung Ortsmitte entlang. Dort kam ihm die Geschädigte entgegen. Circa zwei Meter vor der Frau, zog der Mann seine Hose herunter und befriedigte sich. Die Frau ging daraufhin ein Stück zur Seite, woraufhin der Mann weiterging und sich, nachdem die Geschädigte ihn angesprochen hatte, verbal aggressiv gegenüber ihr verhielt und sich von der Örtlichkeit entfernte. Er wird beschrieben als circa 15-20 Jahre alt, circa 180-185 cm groß, mit dunkler Hose, dunkler Jacke mit darunter getragenem, hellen Kapuzenpulli und weißen Sneakers. Der Hund war ungefähr kniehoch, Farbe schwarz und wurde an einer auffälligen, roten Leine geführt. Nach der Tat sprach die Geschädigte eine Frau mit einem Kinderwagen an und berichtete dieser, was geschehen war. Diese Frau sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/9724-0 beim Polizeiposten Wernau zu melden. (gj)

Esslingen (ES): Unfall auf K1215

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der K1215 verletzt worden. Eine 65-Jährige war gegen 7.40 Uhr mit einem Audi A1 vom Hofweg aus nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Deizisau eingefahren. Rund 50 Meter nach dem Einmündungsbereich fuhr ein 19-Jähriger mit einer Mercedes E-Klasse auf den Audi auf. Sowohl der 65-Jährige als auch der Mercedes-Lenker wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die E-Klasse musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. (rd)

Tübingen (TÜ): Stromausfall im Stadtteil Derendingen

Am Montagmittag kam es kurz nach 14 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall im Stadtteil Derendingen. Hierdurch war auch der Bereich der Konrad-Adenauer-Straße betroffen. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Gegen 15.45 Uhr teilte das städtische Stromversorgungsunternehmen mit, dass der Stromversorgung wiederhergestellt war. (gj)

Albstadt (ZAK): Nach versuchtem Ladendiebstahl gefasst

Wegen des Verdachts des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls mit Waffe ermittelt der Polizeiposten Ebingen seit Montagvormittag gegen einen 47 Jahre alten Mann. Dieser soll gegen 10.20 Uhr in einem Elektromarkt in der Sonnenstraße die Diebstahlssicherung eines Artikels mit einem Teppichmesser entfernt haben, woraufhin ein Alarm ausgelöst wurde. Der Beschuldigte ließ den Artikel daraufhin zurück und ergriff die Flucht. Einen Zeugen, der ihn im Bereich der Rolltreppe stoppen wollte, stieß er offenbar zur Seite. Am Fuß der Rolltreppe stieß er ersten Erkenntnissen zufolge gegen eine Glastüre, worauf er von vier Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Zwei Zeugen erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde vorübergehend festgenommen. Sein mitgeführtes Messer wurde sichergestellt. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (rd)

Albstadt (ZAK): Von der Straße abgekommen

Eine Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der L442 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die 20-Jährige war gegen zehn Uhr mit einem Peugeot auf der Landesstraße von Neuweiler kommend in Richtung Hausen unterwegs. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, kam mit diesem nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Von dort wurde der Pkw nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Rettungsdienst brachte sie mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (rd)

Hechingen (ZAK): Brand in Schultoilette

Zu einem Brand auf einer Schultoilette sind die Rettungskräfte am Montagvormittag zu einem Schulzentrum in der Straße Am Schloßberg ausgerückt. Kurz nach elf Uhr hatte die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst, nachdem der Papiertuchspender in einer der Männertoiletten offenbar angezündet worden war. Einem Zeugen, der den Brand entdeckt hatte, gelang es, diesen mit Hilfe eines Feuerlöschers noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden an dem beschädigten Tuchspender und der durch Rußantragungen in Mitleidenschaft gezogenen Toiletten beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Hechingen (ZAK): Treppen hinabgefahren

Wohl infolge gesundheitlicher Probleme ist ein 43-Jähriger am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, mit seinem Pkw falsch abgebogen und einen Treppenabgang am Rathaus hinabgefahren. Der Autofahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Opel verblieb vorerst vor Ort. Der daran entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

