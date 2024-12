Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bedrohung mit Waffe, mehrere Verkehrsunfälle teilweise mit Verletzten, Einbruch in Wohnhaus, Sachbeschädigung in Kirche

Polizeieinsatz wegen Bedrohung mit angeblicher Waffe

Zu einem Einsatz mehrerer Polizeistreifen sowie Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz ist es am Samstagabend gegen 18.35 Uhr in der Hauffstraße gekommen, nachdem dort eine Bedrohung mit einer Waffe gemeldet worden war. Vor Ort konnten die Beamten mehrere alkoholisierte Personen antreffen. Ein 51-Jähriger wurde wohl zunächst von mehreren Personen bedroht und beleidigt, weshalb er ein Reizstoffsprühgerät in Form einer Handfeuerwaffe vorzeigte und sich damit schützen wollte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte er die Waffe nicht mehr bei sich, diese konnte jedoch in der Wohnung aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatablauf hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen.

Reutlingen (RT): In alkoholisiertem Zustand Unfall verursacht

Ein 39-jähriger KIA-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen auf einem Parkplatz in der Emil-Adolff-Straße beim Ausparken einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden von circa 1.500 Euro entstanden ist. Vermutlich um seine Alkoholisierung zu vertuschen und weiterer rechtlicher Maßnahmen zu entgehen, bot er der 18-jährigen Unfallbeteiligten einen vierstelligen Betrag an, wenn dadurch keine Polizei erscheinen würde. Die bereits verständigten Polizeibeamten stellten beim Unfallverursacher eine alkoholische Beeinflussung fest, ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Eningen unter Achalm (RT): Autofahrer geraten in Streit und gehen sich an

Am Samstagnachmittag sind gegen 13.50 Uhr zwei Autofahrer derart in Streit geraten, dass sie sich körperlich angingen. Vorausgegangen war ein Verkehrsvorfall im Scheibengipfeltunnel, weshalb ein 27-jähriger Fahrer eines VW Tiguan dem vorausfahrenden Opel, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde, dicht auffuhr und mehrmals die Lichthupe betätigte. In einer Bushaltestelle in der Reutlinger Straße fuhr der 29-Jährige rechts ran und ließ den 27-Jährigen passieren. Dieser hielt jedoch ebenfalls an und beide Kontrahenten stiegen aus. Der 29-Jährige öffnete seinen Kofferraum und entnahm aus diesem einen Machetenähnlichen Gegenstand für Gartenarbeiten und hielt sie dem 27-Jährigen entgegen. Der Gegenstand wurde anschließend wieder im Kofferraum verstaut und beide Personen gingen sich gegenseitig körperlich an. Der 27-Jährige erlitt eine blutende Verletzung am Kopf und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Pfullingen aufgenommen.

Wendlingen (ES): Bei Rotlicht in Kreuzungsbereich eingefahren und mit Gegenverkehr kollidiert

Am Samstagmorgen, gegen 07.50 Uhr, kam es in Wendlingen, im Kreuzungsbereich der L1200 Stuttgarter Straße / K1219, zu einem schadenträchtigen Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Seat-Lenker befuhr die Stuttgarter Straße stadtauswärts und folgte einem größeren Lkw auf der Linksabbiegespur. Während des Abbiegevorgangs des Lkw´s schaltete die Ampel auf Rotlicht. Der nachfolgende 21-jährige Seat-Lenker achtete nicht auf das für ihn geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zu einem seitlich versetzten Frontalzusammenstoß mit einem aus Richtung Köngen entgegenkommenden Pkw Mercedes-Benz eines 36-Jährigen, welcher ordnungsgemäß bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Hierbei zog sich der 36-Jährige mittelschwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Beide Fahrzeuge, an denen ein erheblicher Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden ist, mussten abgeschleppt werden.

Deizisau (ES): Heftige Kollision bei Fahrstreifenwechsel

Schwer verletzt worden ist am späten Samstagabend eine 25-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin, nachdem ein 20-Jähriger plötzlich die Fahrspur wechselte. Die 25-Jährige befuhr die Plochinger Straße von Deizisau kommend Richtung Plochingen. Nach der Anschlußstelle von der B10 wechselte sie am Beginn der Brücke auf die Rechtsabbiegespur der K1211 in Richtung Bruckenwasen. Der nachfolgende 20-jährige Peugeot-Lenker fuhr zunächst geradeaus weiter Richtung Otto-Konz-Brücke. Kurz vor dem Kreuzungsbereich wechselte dieser nun unvermittelt ebenfalls auf die Rechtsabbiegespur, wobei es zu einer seitlichen Kollision mit dem dort befindlichen Mercedes kam. Hierbei wurde die 25-jährige Lenkerin schwer verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt und des Rettungsdienstes, wurde die Mercedes-Lenkerin in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Aichtal (ES): Von Müllfahrzeug erfasst

Am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr ist es im Einmündungsbereich der Brünnlestraße/Schaichstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Müllfahrzeug gekommen. Eine 84-Jährige lief mit dem Rollator auf dem Gehweg von hinten an einem Müllfahrzeug heran, welches von Haus zu Haus fuhr, um die Mülleimer zu entleeren. Als die Dame am Müllfahrzeug vorbei war, wollte sie vor diesem die Straße überqueren. In diesem Moment setzte der 54-jährige Fahrer das Müllfahrzeug wieder in Bewegung und erfasste die Dame, welche hierbei mit ihrem Rollator zu Sturz kam und sich schwer verletzte. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen durch die Verkehrspolizei dauern an.

Nürtingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus in der Straße Am Leurenberg ist im Laufe des Samstagnachmittags eingebrochen worden. Als die Bewohner kurz vor 19 Uhr nach Hause zurückgekommen sind, stellten sie ein offenstehendes Fenster sowie eine geöffnete Hauseingangstür fest. Durch den bislang unbekannten Täter wurden mehrere Zimmer im Haus durchwühlt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Nürtingen übernommen.

Rottenburg (TÜ): Bei rotem Lichtzeichen abgebogen und Unfall verursacht

Insgesamt vier verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, welcher sich im Kreuzungsbereich der B28 und Schuhstraße in Rottenburg ereignet hat, gefordert. Der 18-jährige Lenker des Pkw Audi befuhr mit seinem 18-jährigen Beifahrer die B28 von Tübingen kommend in Richtung Autobahnzubringer. An der Kreuzung mit der Schuhstraße musste er bei rotem Lichtzeichen halten, wobei er sich auf der linken der beiden Geradausspuren befand. Die Lichtzeichenanlage zeigte für alle der insgesamt drei vorhandenen Fahrspuren rotes Licht. Als grünes Licht für die beiden Geradeausspuren gezeigt wurde, fuhr der junge Mann los, bog jedoch nach links in Richtung Schuhstraße ab. Hierdurch kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit der entgegenkommenden 58-jährigen Lenkerin des Pkw Skoda. Die Airbags in den beiden Fahrzeugen wurden hierbei ausgelöst. Durch die Kollision wurden sowohl die 58-Jährige als auch ihr 60-jähriger Beifahrer, im Pkw Audi die beiden heranwachsenden Insassen verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro und wurden durch Abschleppunternehmen von der Fahrbahn entfernt.

Rottenburg (TÜ): Mülltonnenbrand vor der Flüchtlingsunterkunft

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro ist das Ergebnis eines Brandes, welcher am frühen Sonntagmorgen im Rottenburger Westen entstanden ist. Gegen 04 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brand in der Unterkunft alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei konnten mehrere Industriemülltonnen im Innenhof der Flüchtlingsunterkunft in Vollbrand stehend festgestellt werden. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern. Parallel zu den Löscharbeiten wurden die Wohnungen der rund 60 Bewohner geräumt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen könnte die unsachgemäße Entsorgung von Grillkohle durch einen 31-jährigen Bewohner den Brand verursacht haben. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Winterlingen (ZAK): Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, gegen 19 Uhr, ist es bei Winterlingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Eine 54-jährige Renault-Fahrerin befuhr die L449 in Richtung Bitz, als sie in einer lang gezogenen Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn abkam. Durch den Aufprall erlitt die Frau schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber verbrachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste.

Rosenfeld (ZAK): Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, gegen 01.15 Uhr, ist es auf der L435 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Ein 27 Jahre alter Mann befuhr mit einem Seat und weiteren drei Insassen die Landstraße von Dautmergen in Richtung Leidringen. In einer Rechtskurve kam der Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung abwärts und überschlug sich letztlich. Alle Insassen des Autos blieben unverletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv, weshalb nachfolgend eine Blutentnahme in einem Krankenhaus entnommen und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt wurde. Der Sachschaden bei dem verunfallten Seat beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Bisingen (ZAK): In Kirche randaliert

Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Hechingen aufgenommen, nachdem das Inventar einer Kirche in der Onstmettinger Straße am Samstagabend beschädigt wurde. Vor Ort konnten durch die Polizeibeamten ein 11- und 16-Jähriger angetroffen werden, welche gleich zugegeben haben, für den Schaden verantwortlich zu sein. Nach der Schadensbegutachtung wurden die Beiden den Eltern überstellt. Der entstandene Schaden am Inventar beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

