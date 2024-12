Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstensuche, Körperverletzung, Verkehrsunfälle, Einbruch, Diebstahl auf Friedhof

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Polizeistreifen haben am Freitagabend gegen 19.00 Uhr im Stadtteil Harthausen nach einem vermissten und gesundheitlich eingeschränkten Mann gesucht, der aus einer örtlichen Pflegeeinrichtung abgängig war. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der den 86-Jährigen in hilfloser Lage im Freien entdecken konnte. Nach ersten Rettungsmaßnahmen durch die Polizei wurde der Senior dem alarmierten Rettungsdienst übergeben und in einem Klinikum stationär aufgenommen.

Kohlberg (ES): Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale (Zeugenaufruf)

Am späten Freitagabend hat ein bislang unbekannter Täter versucht in Kohlberg in eine Bäckereifiliale in der Metzinger Straße einzubrechen. In der Zeit von 21.30 bis 22.00 Uhr wurde von Zeugen Taschenlampenlicht an der Gebäuderückseite wahrgenommen. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter über die angrenzenden Felder. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Täter hatte zuvor versucht eine Hintertüre aufzuhebeln, welche dem Einbruchsversuch jedoch standhalten konnte. Das Polizeirevier Nürtingen bittet nun weitere Zeugen sich unter 07022/9224-0 zu melden.

Tübingen (TÜ): Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag gegen 03.00 Uhr ist es zwischen zwei jungen Männern in der Mühlstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 22-Jähriger mehrfach mit einer Bierflasche auf den Kopf seines 21-jährigen Kontrahenten. Dieser setzte sich mit Faustschlägen ins Gesicht zur Wehr. Die beiden Männer zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden mussten. Von den Blessuren abgesehen, werden die jungen Männer mit einem Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung rechnen müssen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Radfahrer angefahren

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Europastraße Höhe Paul Horn Arena erlitten. Eine 23-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr mit einem Pkw Smart Fortwo die Europastraße stadteinwärts auf dem rechten Fahrstreifen und missachtete laut Zeugenangaben eine rot zeigende Ampel. Hierbei kollidierte der Smart mit einem 57 Jahre alten Fahrradfahrer, welcher die Fußgängerfurt bei Grünlicht von rechts kommend fahrend überquerte. Der Rettungsdienst verbrachte den Fahrradfahrer in eine umliegende Klinik. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es bis 18.00 Uhr zu Verkehrsstörungen in Richtung Innenstadt.

Burladingen (ZAK): Diebstahl auf Friedhof (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Störung der Totenruhe und Diebstahls von sakralen Gegenständen ermittelt derzeit der Polizeiposten Burladingen gegen eine oder mehrere noch unbekannte Personen, die zwischen Donnerstag und Freitag mehrere Gräber auf dem Friedhof in der Fidelisstraße angegangen haben. Es wurden Grabeinfassungen beschädigt und Statuen entwendet. Der bislang entstandene Schaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07475-950010 zu melden.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Am Freitagnachmittag hat sich in Albstadt-Ebingen in der Konrad-Adenauer-Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem eine Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt wurde. Die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Seat fuhr gegen 17.15 Uhr über einen Parkplatz und wollte nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einfahren. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 20-jährige Fahrerin eines E-Scooters, welche die Konrad-Adenauer-Straße von Ebingen kommend in Richtung Tailfingen befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte diese zu Boden, verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

