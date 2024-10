POL-EU: Alleinunfall mit Motorrad

Euskirchen (ots) - Am 16. Oktober kam es um 14.15 Uhr zu zwei Auffahrunfällen auf der Kommerner Straße in Euskirchen. Eine 56-jährige Euskirchenerin befuhr mit ihrem Pkw die Kommerner Straße von Euenheim in Fahrtrichtung Innenstadt. Als ein vorausfahrender Pkw abrupt abbremste, kam es zu einem Auffahrunfall. Kurz darauf befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer die Kommerner Straße in gleicher Richtung. Der Euskirchener erkannte den Unfall zu spät und fuhr der ...

mehr