Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (19.01.), gegen 09:10 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs "K 22 / K 43" in Grevenbroich zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leichtverletzt wurden. Eine 24- jährige Grevenbroicherin verließ mit ihrem Pkw die L 116 und fuhr auf der K 22 in Fahrtrichtung K 43. Eine 34- jährige Grevenbroicherin hatte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrzeug den oben genannten Kreisverkehr in Fahrtrichtung L 116 verlassen. Die 24- Jährige verlor nach ersten Erkenntnissen witterungsbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und dadurch in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Pkw der 34-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeugführerinnen sowie ein 9 Monate altes Kind wurden in Folge des Zusammenstoßes leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die K22 wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 führt die Ermittlungen.

Die Polizei empfiehlt, dass das Fahrverhalten unbedingt den Straßenverhältnissen angepasst wird. Die richtige Winterausrüstung, verminderte Geschwindigkeit und ausreichender Abstand, helfen bei winterlichen Straßenverhältnissen Unfälle zu vermeiden. Berufspendler aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer sollten mehr Zeit bei Temperaturen um den Gefrierpunkt einplanen und ihre Geschwindigkeit sowie ihre Fortbewegungsmittel den Witterungsverhältnissen anpassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell