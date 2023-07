Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 07.07.2023, auf Samstag, 08.07.2023, wurden in der Hölderlin- und der Schillerstraße in Emmendingen insgesamt vier Fahrzeuge von bislang Unbekannten beschädigt.

An zwei geparkten Autos in der Hölderlinstraße wurden jeweils mehrere Reifen aufgestochen. In der Schillerstraße wurde die Sitzbank eines Motorrollers aufgeschlitzt und das zugehörige Kennzeichen entwendet.

Im Weiteren wurde an einem daneben geparkten PKW der Außenspiegel beschädigt, der Heckscheibenwischer verbogen, ebenfalls drei Reifen zerstochen und das hintere Kennzeichen entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell