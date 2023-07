POL-FR: Emmendingen: Erneute Sachbeschädigung an Schule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, den 07.07.2023 ereignete sich in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Straße Im Hof in Bad Säckingen eine Unfallflucht. Die 45 Jahre alte Geschädigte hatte ihren Audi ordnungsgemäß in der Straße geparkt. Als sie zum Pkw zurückkam bemerkte sie einen nicht unerheblichen Schaden auf der Beifahrerseite. Dem Anschein nach fuhr ...

