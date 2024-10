Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Exhibitionist in Euskirchen

Euskirchen (ots)

Eine 22-Jährige erschien am Dienstag (15. Oktober) gegen 12 Uhr auf der Polizeiwache in Euskirchen und gab an, dass sich auf dem Gehweg der Kommerner Straße ein Mann teilweise seiner Kleidung entledige und an seinem Glied manipuliere.

Der polizeibekannte 44-Jährige konnte von den Polizeibeamten vor Ort nicht mehr angetroffen, jedoch auf Aufnahmen wiedererkannt werden.

Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen gefertigt.

