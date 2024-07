Polizeipräsidium Konstanz

Villingen

Lkr. SBK) - Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Motorrad

Villingen / Lkr. SBK (ots)

Am Sonntag (14.07.2024) hat sich in Villingen eine Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Motorradfahrer ereignet. Kurz nach 10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Straße "Am Krebsgraben" um hier auf den Parkplatz eines Discounters abzubiegen. Hierbei stieß er beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Motorradfahrer und die Schadensregulierung zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Beim flüchtigen Auto soll es sich um einen schwarz Audi handeln.

Laut Ersthelfer waren Personen vor Ort, die den Unfall beobachtet haben. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach diesen und weiteren Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Villingen unter 07721 601 0 entgegen.

