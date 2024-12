Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Angebranntes Essen

Reutlingen (ots)

Unfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Schieferstraße. Gegen 6.45 Uhr war ein noch unbekannter Lenker eines schwarzen Peugeot zunächst auf der Burkhardt+Weber-Straße unterwegs und wollte vom Beschleunigungsstreifen der Schieferstraße auf diese auffahren. Aufgrund des vorfahrtsberechtigten Durchgangsverkehrs musste der Fahrer, wie ein weiteres Fahrzeug vor ihm, auf dem Beschleunigungsstreifen anhalten. In der Folge wechselte der Peugeot-Lenker dennoch nach links, weshalb ein von hinten heranfahrender 48-Jähriger mit seinem VW Tiguan seinerseits nach links auswich. Daraufhin kam es dort zur Kollision mit einem Opel Vivaro, der von einem 40 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Der Tiguan sowie der Vivaro kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Dies bemerkte ein ebenfalls nachfolgender 21-Jähriger offenbar zu spät und fuhr mit seinem Ford Focus auf den Opel auf. Der unbekannte Lenker des Peugeot mit TÜ-Kennzeichen hingegen setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Verletzt wurde bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Allerdings war an den drei beschädigten Autos ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 32.000 Euro entstanden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Diesel-/Marktstraße entstanden. Eine 77-Jährige bog gegen 11.20 Uhr mit einem Opel Meriva von der Dieselstraße aus nach rechts in die Marktstraße ein. Dort kollidierte der Pkw mit einem Linienbus, dessen 39 Jahre alter Lenker vorfahrtsberechtigt auf der Marktstraße unterwegs war und eine Haltestelle rechts neben der Fahrbahn anfahren wollte. Verletzt wurde niemand. (rd)

Plochingen (ES): Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Plochingen erlitten. Ein 32-Jähriger befuhr kurz nach 18.30 Uhr mit einem BMW die Esslinger Straße von der Neckarstraße herkommend. Kurz nach der Widdumstraße erfasste er eine 20 Jahre alte Fußgängerin, die den dortigen Zebrastreifen in Richtung Bahnhof überquerte. Durch einen leichten Kontakt mit dem Pkw verletzte sich die junge Frau. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht. (ms)

Nürtingen (ES): Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Auffahrunfall am späten Donnerstagnachmittag auf der B 313 bei Oberensingen erlitten. Ein 29-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit einem Peugeot 206 auf der Bundesstraße in Richtung Plochingen unterwegs, als er zwischen der Hochwiesenstraße und der K 1220 auf den vorausfahrenden Mercedes-Benz eines 34 Jahre alten Mannes auffuhr. Der Mercedes-Lenker verletzte sich hierbei und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Vorsorglich war die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. Sie wurde jedoch nicht benötigt. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf 4.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es im Feierabend zu Verkehrsbehinderungen. (ms)

Wernau (ES): Kinder bei Busunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Plochinger Straße in Wernau haben sich mehrere Kinder leichte Verletzungen zugezogen. Kurz nach sieben Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit einem mit Schülern besetzten Linienbus die Plochinger Straße in Richtung Bahnhof. Beim Befahren des engen Straßenverlaufs geriet das Heck des Buses auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden VW Polo, den ein 18-Jähriger lenkte. Infolge der Kollision wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren im Bus leicht verletzt. Sie wurden von den Eltern selbstständig in ärztliche Behandlung gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro. (gj)

Tübingen (TÜ): Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz aus

Zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Haydnweg sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte die Bewohnerin Essensreste auf dem eingeschalteten Herd vergessen und die Wohnung verlassen. Kurz nach zwölf Uhr stellten aufmerksame Hausbewohner eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung fest und verständigten die Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Wohnung notgeöffnet, die Gefahr beseitigt und die Wohnung belüftet werden. (gj)

Ammerbuch (TÜ): Gegen Pkw gestürzt

Leicht verletzt wurde eine 14-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Poltringer Hauptstraße. Die Jugendliche war gegen 18.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Poltringer Hauptstraße unterwegs. Als sie eine Kurve fahren musste, stieß sie mit dem Lenker ihres Rades gegen eine Straßenlaterne und stürzte in Richtung Fahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem Spiegel einer vorbeifahrenden Mercedes A-Klasse, dessen 27 Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen zu einer Reaktion hatte. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Businsassen verletzt

Mehrere Businsassen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Ebingen leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Lenker eines blauen Mercedes-Benz SUV war gegen 8.30 Uhr von einer Grundstücksausfahrt herkommend auf die Schmiechastraße eingefahren. Hierbei musste der von links kommende, 51 Jahre alte Busfahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Pkw-Lenker entschuldigte sich noch gestenreich und fuhr im Anschluss weiter. Der Bus setzte anschließend ebenfalls seine Fahrt fort. An der Haltestelle "Beim Bürgerturm" meldeten sich mehrere bei dem Bremsmanöver verletzte Insassen beim Fahrer. Dieser verständigte daraufhin sofort den Rettungsdienst. Zwei Frauen im Alter von 30 und 34 Jahren wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Die Ermittlungen nach weiteren Verletzten sowie dem SUV-Lenker dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell