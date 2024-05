POL-HS: Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Erkelenz-Katzem (ots) - Bereits zwischen dem 6. Mai (Montag), 17 Uhr, und dem 7. Mai (Dienstag), 07.30 Uhr, gelangten unbekannte Personen auf einem Baustellengelände an der Straße In Katzem in einen Bauwagen und erbeuteten Werkzeug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

